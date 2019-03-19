ملخص جلسة اليوم في مجلس الوزراء: قرارات تخص “الطاقة” و”البريد” و”مؤذني...

قرر مجلس الوزراء أن تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإشراف على قطاع البريد ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية، واقتراح مشاريع أنظمته وتعديلاتها. وتضمن القرار أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد، وأن تقوم وزارة الاتصالات بالتنسيق مع هيئة الاتصالات بمراجعة الأنظمة الخاصة بقطاع البريد، والرفع عما يستلزم تعديله منها. كما وافق المجلس على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني، وتفويض وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي البحريني، بالتوقيع على صيغة المحضر.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في إسبانيا . كما وافق المجلس على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووافق كذلك على اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين. من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على ترقية الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وترقية خالد بن عبدالرحمن بن عبدالله أبا حسين إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وترقية ترقية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن فهد الرقابي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.