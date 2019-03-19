قادت فطنة مواطن وزارة التجارة ضبط عمالة مخالفة اتخذت فلة سكنية مقراً لها بتصنيع المبيدات الحشرية وضبط 4.6 مليون منتج مبيد مغشوش و50 ألف قطعة تحمل شعارات مقلدة للأندية السعودية. وقالت وزارة ‏التجارة إنها باشرت بلاغاً وردها في “تويتر” حول فيلا سكنية في مكة المكرمة تستغلها عمالة مخالفة بتصنيع المبيدات الحشرية، وضبط 4,6 مليون منتج مبيد مغشوش، و50 ألف قطعة تحمل شعارات مقلدة لأندية سعودية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: فطنة مواطن تقود لضبط عمالة بمكة تصنع 50 ألف شعار مقلد لأندية سعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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