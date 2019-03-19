«المسار الرياضي» بالرياض.. حلم هواة المشي والدراجات وركوب الخيل أصبح واقعًا

يعد مشروع المسار الرياضي بمدينة الرياض، من أضخم المشاريع المتخصصة في الرياضات بمختلف أنواعها، سواء لهواة الدراجات أو الخيول.

وتحتوي العديد من مدن العالم على أماكن مخصصة لممارسة المشي أو ركوب الدراجات، لكنها تظل صغيرة أو محدودة بما يحتويه المسار الرياضي بمدينة الرياض، والذي يبلغ طوله 135 كيلو مترًا ليجعله الأكبر في مدن العالم.

ويسهم المسار الرياضي في تشجيع السكان على اتباع أنماط صحية في التنقل، والتحفيز على ممارسة الرياضات المختلفة وبشكل خاص المشي وركوب الدراجات والخيول، في محيط زاخر بالأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية والبيئية، بما ينسجم مع أهداف وتوجهات رؤية المملكة 2030.

وتكشف تفاصيل المسار الرياضي الذي أطلقه اليوم الثلاثاء، خادم الحرمين الشريفين، عن ضخامته وتنوعه، حيث يخترق المسار مدينة الرياض، ليربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها، ويضم أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وبيئية، من بينها 85 كيلو مترًا من مسارات الدراجات للهواة، و135 كيلو مترًا من مسارات الدراجات للمحترفين، و123 كيلو مترًا من مسارات الخيول، وممر آمن ومشجّر للمشاة على طول المسار، إلى جانب مجموعة من البوابات والمحطات والاستراحات للدراجين والمتنزهين على طول امتداد المسار داخل المدينة.

كما سيتم إنشاء مقاه ومتاجر متنوعة في وادي حنيفة ووادي السلي، لتقدم خدمات ترفيهية للدراجين والمتنزهين، ويضم المسار مسطحات خضراء ومناطق مفتوحة بمساحة تزيد على ثلاثة ملايين ونصف المليون متر مربع، يتم تشجيرها بواسطة 120 ألف شجرة جديدة يتم ريّها بالمياه المعالجة بنسبة 100%، فضلًا عن مجموعة من المعالم والأيقونات الفنية التي تنتشر على امتداد المسار.

ويتكون المسار الرياضي، من ثمانية مكونات رئيسة تتوزع بين أجزائه المختلفة، تشمل:

أولًا ـ مسار وادي حنيفة: الذي يمتد بطول 29.5 كيلو متر ابتداء من سد العلب في الدرعية شمالًا حتى طريق المدينة المنورة جنوبًا، ويضم مسارات للدراجين الهواة والمحترفين، ومسارات للمشاة والخيول، ويرتبط بمركز للتدريب على ركوب الدراجات بجوار حي السفارات، ويحتوي على 13 محطة على طول امتداد الوادي، يضم كل منها: مركزًا لصيانة الدراجات، ومقاهيَ متنوعة ومتاجر لخدمة المتنزهين والرياضيين.

ثانيًا ـ منطقة الفنون: تمتد شرق طريق الملك خالد بطول ثلاثة كيلو مترات، وتضم أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية، ومسارات للمشاة والدراجات والخيول، وجلسات للمتنزهين، إلى جانب مجموعة من المراكز والمعارض والمكتبات والاستديوهات وساحات العروض، ومنتديات الفنون وقاعات المحاضرات ومناطق استثمارية.

ثالثًا ـ منطقة اليسن: تقع على مجرى وادي اليسن من شارع سويد بن حارثة حتى غرب طريق الملك فهد بطول 3.5 كيلو متر، وتتوسطها قناة مائية منخفضة على شكل متنزه مفتوح يحتوي على مسارات للمشاة والدراجات وجلسات للمتنزهين ومناطق استثمارية، وترتبط بمسار علوي يتصل بمركز الملك عبدالله المالي.

Advertisements

رابعًا ـ المنطقة الترفيهية: تقع شرق طريق الملك فهد حتى طريق عثمان بن عفان، بطول أربعة كيلو مترات، وتضم جسرًا متصلًا للدراجين المحترفين بطول40 كيلو مترًا، ومسارًا أرضيًا للدراجين الهواة، إضافة إلى مجمع العروض السينمائية والمسرحية، وسينما في الهواء الطلق، ومواقع للفعاليات وعروض للصوت والضوء التفاعلية، وعدد من المدرجات والمتنزهات على شكل تلال طبيعية، وساحات مفتوحة مزودة برذاذ المياه، وتطل على هذه العناصر سلسلة من المرافق السكنية والمكتبية والتجارية المتاحة للاستثمار.

خامسًا ـ المنطقة الرياضية: تمتد من شرق طريق عثمان بن عفان إلى شرق طريق المطار بطول خمسة كيلو مترات، وتشتمل على 60 موقعًا رياضيًا من بينها: 16 ملعب كرة قدم، و18 ملعبًا مغطى، و12 ملعبًا مكشوفًا لكرة الطائرة والسلة والتنس، وساحة للتزلج.

وتحتوي المنطقة أيضًا على «برج رياضي» يضم ملاعب وصالات للتدريب على رياضات مختلفة من بينها: الجري، الجولف، الملاكمة، السلة، التنس، الريشة، السباحة، كرة الماء، التسلق ،الرماية، هوكي الجليد وغيرها، إضافة إلى مضمار للدراجات في الأدوار السفلية، ويقام إلى جوار البرج مضمار مغلق تحت سطح الأرض لسباقات الدراجات الهوائية.

ويرتبط المسار في نهاية هذه المنطقة بمسار جانبي يمر عبر طريق المطار ليحيط بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

سادسًا ـ المنطقة البيئية: تمتد من شرق طريق المطار حتى طريق الجنادرية على وادي السلي بطول 14 كيلو مترًا، وتحتوي على مسار مرتفع للدراجين المحترفين، ومسار أرضي للدراجين الهواة ومسارات للمشاة والجري متصلة بالأحياء المجاورة، ونقاط واستراحات للتوقف، إلى جانب مناطق لتعليم زراعة النباتات والمحافظة عليها، ومواقع متخصصة في مجالات الاستدامة البيئية، وحقول وبيوت محمية لتطوير البذور والمنتجات الزراعية وإنتاج الأغذية العضوية، إضافة إلى عدد من المناطق الترويحية، ومجموعة من المرافق السكنية والأسواق التجارية والمطاعم والمقاهي.

سابعًا ـ منطقة وادي السلي: يمتد المسار على وادي السلي من استاد الملك فهد الدولي جنوبًا حتى متنزه بنبان شمالًا بطول 53 كيلو مترًا، ويضم مسارات للدراجات للمحترفين ومسارات للمشاة ولركوب الخيل تتخللها 15 محطة واستراحة، إضافة إلى مناطق للنزهات البرية والتخييم.

ثامنًا ـ متنزه الكثبان الرملية: يقام في المنطقة الرملية جنوب شرق مطار الملك خالد الدولي على مساحة تبلغ 20 كيلو مترًا مربعًا، يضم مسارات للدراجات الجبلية والصحراوية للمحترفين، ومركزًا للفروسية ومضامير لركوب الخيل، ومركزًا للزوار ومحطات واستراحات ومجمعات للدراجين، ومنتجعًا فندقيًا ريفيًا، ومرافق سكنية متنوعة، وحدائق نباتية وحديقة سفاري للحيوانات بمساحة خمسة كيلو مترات مربعة، إضافة إلى معلم فني بارز عبارة عن مسار متعرج بارتفاع 50 مترًا على شكل وردة، يتيح للدراجين الصعود إلى أعلاه والإطلالة على المناطق الطبيعية المجاورة.

وتتوزع على طول المسار الرياضي، مجموعة من المرافق والخدمات العامة، تتمثل في المساجد، إضافة إلى المراكز الأمنية والصحية والتعليمية والاجتماعية، ومواقف السيارات، في الوقت الذي يرتبط فيه المسار بثلاثة من خطوط شبكة قطار الرياض هي ( الخط الأصفر، والخط البنفسجي، والخط الأزرق) وبأربع محطات لقطار الرياض من بينها محطة مركز الملك عبدالله المالي الرئيسة.

وتوجد في العديد من المدن أماكن محددة لممارسة أنواع مختلفة من الرياضات مثل المشي أو ركوب الدراجات، ففي دبي مثلًا: يوجد مسار شارع الصفوح بمحاذاة سكة ترام دبي، وكذلك مسار بوليفار محمد بن راشد وسط المدينة، وممشى مرسى دبي الذي يطل على الواجهة المائية، وممشى أبراج بحيرات جميرا، وكورنيش النخلة جميرا بطول 17 كيلو مترًا، ومسار مدينة محمد بن راشد بطول 8.4 كيلو متر، ومضمار سيح السلم ـــ ند الشبا ويبلغ طوله 23 كيلومترًا.

وكذلك مسار القدرة ويبلغ طوله الإجمالي 86 كيلو مترًا، وينقسم الى مسارين الأول بطول 18 كيلو مترًا والآخر بطول 50 كيلو مترًا، ومسار شارع جميرا، ومسار حديقة مشرف ويبلغ طوله 4.5 كيلو متر.