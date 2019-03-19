وزير العمل يشيد بإطلاق «مشاريع الرياض الكبرى»: توفِّر 70 ألف وظيفة

أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، اليوم الثلاثاء، بإطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لأربعة مشاريع تنموية كبرى بالرياض، مؤكدًا أنها توفر 70 ألف فرصة عمل جديدة.

وقال وزير العمل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر «أبارك للوطن إطلاق خادم الحرمين الشريفين- يحفظه الله- مشاريع الرياض الكبرى، التي تقوم عليها لجنة المشاريع الكبرى برئاسة سمو ولي العهد، والتي ستسهم في إيجاد 70 ألف فرصة عمل جديدة، للمواطنين والمواطنات في مختلف القطاعات» وتابع «سائلًا الله- عز وجل- أن يجعلها مشاريع خير وعطاء».

وكان خادم الحرمين الشريفين، قد استمع إلى شرح مفصل من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حول المشروعات الأربعة التنموية التي تقدر تكلفتها بـ86 مليار ريل، وتقوم عليها لجنة المشاريع الكبرى، برئاسة ولي العهد.

والمشاريع الأربعة هي: حديقة الملك سلمان، والرياض الخضراء، والمسار الرياضي، والرياض آرت، وتأتي هذه المشروعات الأربعة في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومن المتوقع أن تسهم في إيجاد 70 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وتهدف المشروعات لتحويل مدينة الرياض إلى معرض مفتوح زاخر بالأعمال الإبداعية من خلال تنفيذ 1000 معلم وعمل فني من إبداعات فنانين محليين وعالميين.

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وكذلك تعزيز الجوانب الثقافية والفنية عبر إنشاء مجموعة من المتاحف والمسارح والمعارض وصالات السينما وأكاديميات الفنون، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الرياض 16 ضعفًا، عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم، وزارعة أكثر من 7.5 مليون شجرة في كافة أنحاء مدينة الرياض.

وتعد حديقة الملك سلمان، أكبر حدائق المدن في العالم بمساحة 13.4 كيلو متر مربع وتقام في أرض قاعدة الملك سلمان الجوية (مطار الرياض القديم)، وتتميز بموقعها المحوري الذي يتوسط مدينة الرياض، بينما يمتد مشروع المسار الرياضي بطول 135 كيلو مترًا، مخترقًا مدينة الرياض، ليربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها.

ويهدف مشروع الرياض آرت إلى تحويل الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك بتنفيذ أكثر من 1000 عمل ومَعلم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، لتشكّل أكبر مشروعات فن الأماكن العامة في العالم.

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