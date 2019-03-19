قصة مفقود الرمحية.. 72 ساعة من البحث المتواصل تنتهي بإعلان وفاته

نداءات عاجلة وتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل
72 ساعة من البحث المتواصل، كثفت خلالها فرق الدفاع المدني من جهودها عن مفقود الرمحية، لتنتهي بالعثور عليه متوفيًا، فيما لاقى خبر اختفائه تفاعلًا كبيرًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
بدأت قصة اختفائه، يوم الأحد الماضي، حيث وجَّه ابن عم المفقود نداءً عاجلًا، بمساعدته في البحث عن قريبه، الذي كان يستقل مركبة من نوع ماليبو فضي موديل ٢٠١١، وفقد بالقرب من مزاين الإبل الرمحية في الرياض من صباح السبت، لتبدأ فرق الدفاع المدني وفرق الإنقاذ التطوعية، في البحث عنه دون جدوى.
يوم تلو الآخر، تبدأ فيها فرق الدفاع المدني جولتها للبحث عن المفقود البالغ من العمر 31 عامًا، لينتهي اليوم كما بدأ دون أخبار تطمئن ذويه، الذين طالبوا مغردي مواقع التواصل للتفاعل معهم، أملًا في العثور على فقيدهم أو المساهمة في العثور عليه.
وتفاعل مغردو مواقع التواصل مع الفقيد، عبر نشر صوَرِهِ وإعادة تغريدة قصة فقده، التي انتهت بإعلان ابن عمه، بوفاته، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.
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