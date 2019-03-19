السعودية اليوم / رئيس الوزراء اليمني يلتقي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان



عـدن 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

التقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أنجالي سين، واطلع من خلالها على أنشطة وبرامج الصندوق في اليمن.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن حكومته حريصة على تحسين الأوضاع الصحية وتتعامل معها بأهمية قصوى في كافة المحافظات اليمنية، خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية، حيث بدأت مؤخراً صرف رواتب الأطباء في جميع المحافظات.

من جهتها أطلعت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أنجالي سين رئيس الوزراء اليمني، على عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم قطاع الصحة الإنجابية والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن الصندوق هو المزود الوحيد لإمدادات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة في اليمن، وأن الصندوق يعمل على عملياته في عام 2019م للوصول إلى مزيد من النساء والفتيات اللائي يحصلن على خدمات الصحة الإنجابية.

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22:54ت م

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