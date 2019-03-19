السعودية اليوم / نائب أمير مكة المكرمة يلتقي عدداً من العلماء والأئمة والمشايخ



مكة المكرمة 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

إلتقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، اليوم ، عددًا من العلماء والأئمة والمشايخ.

وأقام سموه مأدبة عشاء في قصر الضيافة بالعاصمة المقدسة ، وحضر اللقاء أئمة وخطباء المسجد الحرام.

// انتهى //

22:52ت م

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