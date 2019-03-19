سياسي / ولي عهد أبوظبي يلتقي الرئيس الليبيري



أبوظبي 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي اليوم في أبوظبي رئيس جمهورية ليبيريا جورج ويا.

وبحث الجانبان علاقات الصداقة و إمكانات و فرص التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والسياحية وسبل تطويره إلى آفاق أرحب.. وتبادلا وجهات النظر حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

22:35ت م

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