

واشنطن 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

وقع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للأمن الدولي وحظر الانتشار النووي كريستوفر فورد مع وزير العلاقات الخارجية البرازيلي إرنستو أراوجو، اتفاقية حماية التكنولوجيا بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية بشأن التكنولوجيا، والضمانات المرتبطة بمشاركة الولايات المتحدة في الإطلاقات الفضائية من البرازيل.

وعند بدء نفاذ الاتفاقية ، ستنشئ الاتفاقية ضمانات تقنية لدعم الإطلاقات الفضائية الأمريكية من البرازيل مع ضمان المعالجة المناسبة للتكنولوجيا الأمريكية الحساسة بما يتوافق مع سياسة الولايات المتحدة لمنع انتشار الأسلحة النووية، ونظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR) ، والقوانين واللوائح الأمريكية لمراقبة الصادرات.

// انتهى //

21:33ت م

0315





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الولايات المتحدة توقّع اتفاقيةً تكنولوجية مع البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.