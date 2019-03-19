

نجران 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

استقبل معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي في مكتبه بالمدينة الجامعية اليوم، القنصل العام الفرنسي بجدة مصطفى مهراج.

وقدم معالي مدير الجامعة شرحًا موجزًا عن كليات الجامعة والبرامج التي تقدمها، إضافةً إلى الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المجتمع، وتوجه الجامعة في استحداث برامج دراسية تتوافق مع الميزات التي تزخر بها منطقة نجران.

وأبدى القنصل إعجابه بالإمكانات والتجهيزات التي تحتضنها المدينة الجامعية، لافتًا النظر إلى أهمية التعاون بين بلاده والمملكة في جميع المجالات وخصوصًا التعليمية.

//انتهى//

21:30ت م

0314





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القنصل الفرنسي يزور جامعة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.