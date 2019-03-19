السعودية اليوم / 87 طالبة بتعليم نجران يجتزن مقياس موهبة



نجران 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

اجتازت 87 طالبة من الإدارة العامة لتعليم نجران اختبار مقياس موهبة، في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين، من طالبات الصف الثالث والرابع بالمرحلة الابتدائية، والصف الثالث بالمرحلة المتوسطة.

وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم نجران، فاطمة آل مستنير، أن اختبار مقياس "موهبة "، يأتي ضمن المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين، والقائم على الشراكة التكاملية بين وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع، والمركز الوطني للقياس والتقويم.

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21:12ت م

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