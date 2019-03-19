

القاهرة 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

قتل خمسة مصريين وأصيب خمسة آخرون من بينهم شرطيين في إطلاق نار عشوائي من جانب أحد الأشخاص، بمنطقة "أوسيم" التابعة لمحافظة الجيزة غربي القاهرة.

وأفاد بيان لمديرية أمن الجيزة، بأن شخص مسلح أطلق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته على المواطنين، مما تسبب في مقتل أربعة مواطنين، وإصابة ثلاثة آخرين، موضحة أن الأجهزة الأمنية انتقلت لموقع الحادث للسيطرة على الموقف إلا أنه تبادل إطلاق النار معها، وهو ما أدى إلى مقتل المسلح، وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية.

// انتهى //

20:04ت م

0293





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل 5 مصريين وإصابة 5 آخرين بينهم شرطيين في إطلاق نار غربي القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.