صراع خليجي مرتقب في البطولة الآسيوية لكرة اليد

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خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 مارس 2019 09:51 مساءً - تنطلق النسخة الـ21 من البطولة الآسيوية لأندية أبطال الدوري لكرة اليد، الأربعاء، على صالة "نادي الكويت"، بمشاركة 13 فريقاً يمثلون 11 دولة، وتستمر فعالياتها حتى الثاني من أبريل المقبل.

ووزعت الفرق المشاركة في المسابقة الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم للأندية أبطال القارات (سوبر جلوب 2019) على 4 مجموعات، ضمت الأولى أندية دراغون الصيني ومضر السعودي والصداقة اللبناني، في حين ضمت المجموعة الثانية أندية الجيش السوري ومسقط العُماني والوكرة القطري.

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وترأس نادي الكويت "المستضيف" المجموعة الثالثة إلى جانب الكرخ العراقي و"تي سبورت" الهندي وباربار البحريني، فيما جاء كاظمة الكويتي بالمجموعة الرابعة إلى جانب أندية الدحيل القطري والشارقة الإماراتي.

وينص نظام البطولة على تأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، حيث ستقسم الفرق الـ8 المتأهلة إلى مجموعتين، وتلعب كل مجموعة بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي، ويبلغ الفائزان المباراة النهائية.

تجدر الإشارة إلى أن السد القطري يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة الآسيوية لأندية أبطال الدوري لكرة اليد، بخمسة ألقاب، فيما فاز الجيش القطري وكاظمة والقادسية الكويتيان باللقب مرتين، مقابل لقب وحيد لكل من الريان ولخويا (قطر)، والفحيحيل والصليبيخات (الكويت)، والأهلي ومضر ونور (السعودية)، والسد (لبنان)، والنجمة (البحرين).