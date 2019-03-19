شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فيصل بن بندر: مشاريع الرياض تعزز التنافسية والان نبدء بالتفاصيل
وقال سموه: "إن من شأن هذه المشاريع النوعية الكبرى التي تقوم عليها "لجنة المشاريع الكبرى" برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع، حفظه الله، المساهمة في تحسين تنافسية مدينة الرياض ودعم مقوماتها وبنيتها الأساسية، وتعزيز قطاعاتها البيئية والثقافية والفنية والرياضية، والارتقاء بجودة الحياة فيها بما يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030" بمشيئة الله.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، برقية إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع - حفظه الله.
وقال سمو الأمير فيصل بن بندر: "لا شك أن هذه المشاريع النوعية الكبرى التي بادرتم بها، وحظيت بمتابعة سموكم الدؤوبة حتى تم إطلاقها في هذا اليوم المبارك، تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، تعبر عن نظرة سموكم الثاقبة، ورؤيتكم السديدة، وستسهم بمشيئة الله، في تعزيز تنافسية الرياض وتحسين جاذبيتها ودعم مقوماتها السياحية والترويحية، وترتقي بجودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030".
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