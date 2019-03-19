شكرا لقرائتكم خبر عن «رياض سلمان».. غنّاء متجددة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

لطالما أحب الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ تسنمه إمارة الرياض، أن يرى مدينته التي تولى إمارتها «رياضاً» غنّاء تسر الناظرين، ليستمر بعد 50 عاماً في تطوير «العاصمة التي يحب»، مطلقاً اليوم (الثلاثاء) 4 مشاريع نوعية كبرى في الرياض، تبلغ تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال، تشمل «مشروع حديقة الملك سلمان»، و«مشروع الرياض الخضراء»، و«مشروع المسار الرياضي»، و«مشروع الرياض آرت».

ويتركز هدف مشروع «الرياض الخضراء» على رفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء في المدينة من 1.7 متر مربع حالياً إلى 28 متراً مربعاً، بما يعادل 16 ضعفاً عمّا هي عليه الآن، وزيادة نسبة المساحات الخضراء الإجمالية في المدينة من 1.5% حاليا إلى 9%، بما يعادل 541 كيلومتراً مربعاً، وذلك من خلال زراعة أكثر من 7.5 مليون شجرة في أنحاء الرياض كافة.

فيما سيشكل مشروع «المسار الرياضي» الرابط بين وادي حنيفة غرب العاصمة ووادي السلي شرقها نقلة نوعية على كافة الأصعدة الرياضية والصحية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والبيئية، إذ يبلغ طوله 135 كيلومتراً، من بينها 85 كيلومتراً لمسارات الدراجات للهواة، و135 كيلومتراً لمسارات الدراجات للمحترفين، و123 كيلومتراً لمسارات الخيول، وممر آمن ومشجر للمشاة على طول المسار، إلى جانب مجموعة من البوابات والمحطات والاستراحات للدراجين والمتنزهين على طول امتداد المسار داخل المدينة. وفي وادي حنيفة ووادي السلي تقدم خدمات ترفيهية للدراجين والمتنزهين، وتحتوي على مقاه ومتاجر متنوعة.

وسيسهم «الرياض آرت» في إطلاق آفاق جديدة للحركة الإبداعية في المدينة، وجعل الرياض حاضنة للأعمال الفنية الإبداعية وملتقى للفنانين والمختصين والمهتمين من أرجاء العالم كافة، إلى جانب مساهمته في خلق فرصة مميزة أمام الفنانين المحليين والعالميين لطرح إبداعاتهم أمام سكان وزوار المدينة، وتعزيز القيم المجتمعية والتفاعل الحضاري والتبادل المعرفي والتعاون الإبداعي في المجتمع، وتحفيز الحركة السياحية والترفيهية في المدينة.

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أهداف المشاريع الـ 4 ضمن «رؤية 2030»:

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- مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في العاصمة 16 ضعفاً

- زراعة أكثر من 7.5 مليون شجرة في جميع أنحاء مدينة الرياض

- تحويل الرياض إلى معرض مفتوح من خلال تنفيذ 1000 معلم وعمل فني

- تعزيز الجوانب الثقافية والفنية عبر إنشاء متاحف ومسارح وصالات سينما

- تشجيع السكان على ممارسة الرياضات المختلفة واتباع أنماط صحية في الحياة

- الإسهام في إيجاد 70 ألف فرصة عمل جديدة وفرص استثمارية واعدة

- ستوفر فرصا استثمارية واعدة بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 50 مليار ريال