شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد: المشاريع الـ 4 تحسن الناتج وتجذب الاستثمارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أن المشاريع الأربعة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين بالرياض بمبلغ 86 مليار ريال، تعدّ من أفضل المشاريع التي تنمي الناتج المحلي وتحسّن ميزان المدفوعات، كما تجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، مهنئاً القيادة الرشيدة وأهالي الرياض على هذه المشاريع الجبارة، واصفاً المستقبل القادم بالأفضل.

ولفت التويجري إلى أن هذه المشاريع تُعد طموحًا كبيراً ليس من ناحية المعيشة للسكان من مواطنين أو مقيمين، بل تحفز القطاع الخاص على الاستثمار، كما تمت بمواءمة كاملة مع الكثير من الجهات المعنية من هيئات ووزارات، بحيث تكون مدينة الرياض من أفضل المدن للإقامة والمعيشة، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تسعى إلى تطوير مدن المملكة لتصبح من أفضل المدن في العالم.

وأضاف: «حديقة الملك سلمان التي ستقام على مساحة كبيرة جداً في مدينة الرياض تعطي بعداً بيئياً أفضل للمدينة، فيما ستوفر فرصاً استثمارية كبيرة جداً للقطاع الخاص، حيث تحتوي على تنوع كبير في مجال الفنون والمتاحف والآثار ومسارات المشي».