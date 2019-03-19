شكرا لقرائتكم خبر عن الفضلي: المشاريع ستجعل الرياض من أجمل مدن العالم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على إطلاق المشاريع النوعية في مدينة الرياض البالغة تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال.
وقال: «هذه المشاريع الكبرى ستغير مدينة الرياض بشكل كبير وستجعلها من أجمل مدن العالم، إلى جانب إسهامها في رفع معدلات الأشجار إلى أعداد غير مسبوقة في المملكة، ورفع المساحات المطلوبة من منظمة الصحة العالمية من 9 إلى 28 متراً مربعاً».
وأبدى المهندس الفضلي، سعادته بتوافق إطلاق هذه المشاريع مع فعالية «أسبوع البيئة السعودي 2019»، متوقعاً الكثير منها.
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