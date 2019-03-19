شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تطلق المرحلة الثانية لحملة التفتيش البيئي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

تطلق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تزامنًا مع أسبوع البيئة السعودي 2019، المرحلة الثانية من حملة التفتيش البيئي (1001)، التي تستهدف المنشآت الصناعية والخدماتية بمنطقة مكة المكرمة، سواء كانت داخل النطاق العمراني أو خارجه.

ولفت نائب الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري، إلى أن الحملة تستهدف تكثيف أعمال التفتيش البيئي، ورفع درجة الالتزام البيئي والتوعية البيئية، إلى جانب تطبيق النظام العام للبيئة، وتطبيق آلية عمل التفتيش البيئي الإلكتروني، والتدريب وتطوير القدرات ونقل المعرفة، واستكمال المسح الشامل للمنشآت المستهدفة.

وأضاف: «برنامج التفتيش والتدقيق البيئي يستهدف رفع عدد المفتشين الميدانيين من 48 مفتشاً إلى 200 مفتش ومفتشة من الكوادر الوطنية من خلال العقد الحالي، ورفع قدراتهم من خلال التدريب والتأهيل بعد التوظيف، وقد وزعوا على جميع أنحاء المملكة».