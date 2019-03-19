شكرا لقرائتكم خبر عن حسام بن سعود: الباحة ركن لنجاحات «العمل والتنمية الاجتماعية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، نائب وزير العمل لقطاع التنمية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، وعدد من مسؤولي الوزارة.

ورحب الأمير حسام بن سعود بالجميع، مشيراً إلى أهمية دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تحقيق تنمية شاملة تُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن منطقة الباحة على استعداد كامل لتكون جزء من نجاحات الوزارة في تحقيق مهامها على أكمل وجه، كما دشَّن خلال اللقاء مبنى مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة العقيق.

من جانبها، أوضحت الرماح أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، ودعمهما، محفز للنجاح وخدمة الوطن وأبنائه، ورفع مستوى الأداء إلى الأعلى مسؤولية وأمانة، مشيرة إلى أنها اطلعت في الباحة على أنموذج عمل رائد وتكاملي بين الجهات، بما يؤكد متابعة أمير المنطقة وحرص المسؤولين وأبناء منطقة الباحة على تحقيق معدلات تطوير عالية تعود عليهم وعلى الوطن بالفائدة، مشيرة إلى أن الباحة وعموم الوطن يشهد نمواً كبيراً في قطاع التنمية.

كما كما رعى أمير منطقة الباحة اليوم، ملتقى جمعيات التنمية الأسرية بالمملكة، وذلك بمركز الحسام للمؤتمرات.