شكرا لقرائتكم خبر عن حائل: إنشاء مركز الابتكار الرقمي ونشر خدمات النطاق العريض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

كشف نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هيثم العوهلي، مضي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تنفيذ عدد من المشاريع الهادفة لنشر خدمات النطاق العريض اللاسلكي في منطقة حائل، وتحديداً في المناطق النائية، وخدمات النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية في المناطق الحضرية بالمنطقة، والتي تأتي جميعها ضمن مساعي الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى توفير بنية تحتية رقمية في كافة أرجاء المملكة للوصول إلى التحول الرقمي المنشود.

وأوضح العوهلي، أن الوزارة ممثلةً في شركائها من القطاع الخاص نجحت في منطقة حائل بإيصال خدمات النطاق العريض في المناطق النائية عن طريق الشبكات اللاسلكية لأكثر من 38 ألف منزل، ليبلغ عدد السكان الذين تمت خدمتهم أكثر من 240 ألف مواطن ومقيم، مؤكداً استمرار جهود الوزارة لنشر خدمات النطاق العريض في المناطق النائية عبر الشبكات اللاسلكية لـ190 قرية وهجرة في جميع محافظات المنطقة، ونشر خدمات النطاق العريض في المناطق الحضرية عن طريق الألياف الضوئية للوصول إلى50 ألف منزل بحلول عام 2020.

وأشار المهندس العوهلي، إلى ما تم إنجازه في مجال تنمية التقنية والقدرات الرقمية في المنطقة، حيث تم استحداث مسارات تعليمية عليا بالشراكة مع جامعة حائل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة للطلاب والطالبات، كما تم تنفيذ العديد من الفعاليات الرقمية لرفع الوعي الرقمي من خلال مبادرة العطاء الرقمي.

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وأفاد أن العمل جارٍ على إنشاء مركز الابتكار الرقمي في جامعة حائل وربطه بمنظومة الابتكار الرقمي التي ترعاها الوزارة، وسيتم من خلال هذا المركز تمكين ريادي المنطقة لتطوير حلول أعمال تخدم القطاعات التنموية المستهدفة في المنطقة، مثل السياحة والآثار والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة حائل في مكتبه بقصر أجا اليوم (الثلاثاء)، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي.

وتُلزم الرؤية السعودية 2030 وزارة الاتصالات بتمكين المملكة من أن تصبح واحدة من الحكومات الأكثر ابتكاراً على الساحة العالمية، وهي أول خطوات تأسيس مراكز للبحث والتطوير، ويطلق برنامج الابتكار الرقمي الوطني أكبر حاضنة للابتكار في العالم العربي والإسلامي، تحت مُسمى «مركز الأمير محمد بن سلمان للابتكار».