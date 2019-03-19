شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يتسلم توصيات ملتقى «صفقة ٢» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

تسلَّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، تقريراً عن نتائج وتوصيات ملتقى «صفقة 2»، الذي عُقد في مكة المكرمة أخيراً.

جاء ذلك خلال استقباله في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، رئيس لجنة ريادة الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بمكة سلطان أزهر، يرافقه عدد من أعضاء اللجنة.

وتضمن التقرير إحصاءات عن نتائج وتوصيات واتفاقيات ملتقى «صفقة 2» لخدمات الحج والعمرة، إضافة إلى المبادرات البالغ عددها 34 مبادرة في قطاعات النقل، والضيافة، والتموين، والخدمات، وغيرها من قطاعات الحج والعمرة.

ويهدف ملتقى «صفقه 2» الذي دشنه نائب أمير منطقة مكة المكرمة، إلى تنمية قطاع ريادة الأعمال في العاصمة المقدسة, من خلال عرض الفرص والمعرفة وآليات النجاح، وتمكين رواد الأعمال من التطور وفتح الآفاق لأصحاب الأفكار الإبداعية، إلى جانب تطوير خدمات منظومة الحج والعمرة بما يدعم احتياجات وزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق عن رؤية المملكة 2030.