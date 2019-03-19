شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يطلع على جهود مكافحة الغش والتستر التجاري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التقرير السنوي لفرع وزارة التجارة والاستثمار في المنطقة. تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التقرير السنوي لفرع وزارة التجارة والاستثمار في المنطقة. وتضمن التقرير الذي سلّمه لأمير مكة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عبدالإله بن مشيط، إحصاءات عن أعمال الفرع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وكذلك حصر لأعماله في مكافحة ظاهرتي الغش التجاري والتستر التجاري.



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