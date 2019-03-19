رابط التسجيل في حساب المواطن السعودي 1440 وخطواته

يسألنا الكثير من زوارنا الكرام من المملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في حساب المواطن، فلكى تحصل الأسرة أو الفرد على الدعم المستحق لابد له أولاً من التسجيل فى الموقع الرسمى لبرنامج حساب المواطن وكتابة بياناته ويقر على صحتها ثم يستكمل طلب التسجيل، ومنذ إنطلاق برنامج حساب المواطن وهو يحظى بالكثير من الإهتمام داخل وخارج الأراضي السعودية.

وقد نجح البرنامج فى مساعدة الكثير من الأسر ذات الدخل المنخفض فى اجتياز أى عقبات إقتصادية ناتجة عن حزمة القرارات الإقتصادية من ضريبة قيمة مضافة على السلع وغيرها فى إطار برنامج الإصلاح الإقتصادى لرؤية 2030، ونوضح لكم فى “عرب نيوز” خلال هذا المقال رابط التسجيل في حساب المواطن، فتابعونا.

رابط التسجيل فى حساب المواطن

نوفر لكم رابط التسجيل في حساب المواطن لكى تتمكنوا من الدخول إلى الموقع الرسمى للبرنامج وإتمام طلب التسجيل لتتمكنوا من الحصول على الدعم المستحق من المُقدم من البرنامج، ونوضح لكم خطوات التسجيل فى البرنامج كالتالى: