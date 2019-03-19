شروط حساب المواطن 2019 للدفعات القادمة وأبرز أهدافه

تبحث الطبقات المتوسطة في المجتمع السعودي عن شروط حساب المواطن حتى تعرف هل تنطبق عليها الشروط أم لا، وقد حدد برنامج حساب المواطن عدة شروط لابد لأي مواطن يريد الحصول على الدعم المادي المقدم من البرنامج أن تنطبق عليه كافة الشروط والأهلية.

ونذكركم أن برنامج حساب المواطن قائم على فكرة مساعدة الطبقات التي قد تُسبب لها الإصلاحات الإقتصادية فى المملكة العربية السعودية ضرراً مادياً أو صعوبة فى التأقلم على ضغوطات الحياة خاصة بعد أن طُبقت ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية والبنزين وغيرها، ونحن نوضح لكم الآن فى هذا المقال عبر موقعنا “عرب نيوز” شروط حساب المواطن التي يجب عليك استيفائها للحصول على الدعم، فإلى نص المقال.

شروط حساب المواطن

لكل مواطن يريد أن يكون له نصيب من الدعم المُقدم من برنامج حساب المواطن يجب عليه أن تنطبق عليه كافة الشروط التالية: