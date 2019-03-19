شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية «100 مصور سعودي» في معرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

لفت كتاب "100 مصور سعودي" أنظار زوار المعرض الدولي للكتاب، وذلك بعرض إنجازاتهم وإبداعاتهم في مجال التصوير الفوتوغرافي، ويعرّف بهم وبسيرهم الذاتية، ويواكب الكتاب توجهات رؤية المملكة 2030 في دعم الثقافة وصانعيها الموهوبين.

ويصنّف الكتاب بأنه موسوعي، ولذلك حرص على توثيق المشهد الثقافي المحلي، وعزز حضور المصور الاحترافي، وعمل على نشر التصوير الضوئي بوصفه أحد الفنون العليا في المجتمع السعودي التي تعمل على توثيق إنجازاته الحضارية وإرثها الإنساني والثقافي في لقطات مدهشة، وعبر عن الرقي المعرفي والفني لأبناء المملكة من المصورين والمصورات.

ويعد كتاب "100 مصور سعودي" له اتجاهات فنية مختلفة، ومن مناطق المملكة كافة، وقد مكن الإعلان عن انطلاق المشروع في مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى قاعدة كبيرة من المصورين، وبعد التواصل معهم وتقييم أعمالهم تم اختيار أفضل 100 مصور وفق معايير شديدة الدقة والاحترافية والحيادية، حيث شكلت لجنة لقراءة الصور من الناحية الفنية، مكونة من نخبة المصورين السعوديين المتخصصين والحاصلين على جوائز عالمية.

ويضم الكتاب صورًا خلابة تظهر جمال المملكة وطبيعتها المتنوعة وثقافتها المختلفة، كما يضم صورًا منوعة للقطات المصورين من أرجاء العالم قاطبة، ورافق عرض الصور قراءة فنية لها باللغتين العربية والإنجليزية، تظهر التشابك الحاصل بين رؤية المصور وواقعه.