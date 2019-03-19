شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن عبدالعزيز: جامعة جازان تتميز في الأداء والان نبدء بالتفاصيل

عبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، عن إعجابه بالخطوات التطويرية والتحديثية التي تنتهجها جامعة جازان، دعمًا لطموحات وتطلعات الشباب والشابات، باعتمادها للبرامج والتخصصات لمواكبة احتياجات رؤية المملكة 2030 من الكوادر الوطنية المؤهلة، مشيدًا بحصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي.

وقال سموه في تصريح بمناسبة تخريج الجامعة للدفعة الرابعة عشرة من طلبتها البالغ عددهم 10184 خريجًا وخريجة: "إن تميز الجامعة يعكس تميز إدارتها العليا في خدمة المجتمع وفي تطويرها وتحديثها لرؤيتها ودورها وخططها الإستراتيجية، كما يعكس تميز طلبتها في اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للتقدم في مسيرة البناء العصرية لوطننا العزيز".

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز، عن سعادته بهذا الحدث المتمثل في حفل تخريج طلبة الجامعة، مقدمًا التهنئة لهم ولأولياء أمورهم بهذه المناسبة، التي باتت موعدًا ينتظره أهالي جازان للفخر والاعتزاز بوطنهم وبأبنائهم وبناتهم، وهم ينطلقون إلى ميادين العمل والتفاني خدمة للدين والقيادة والوطن.