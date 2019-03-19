شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ «الاتصالات»: قرار القيادة يضبط سوق البريد والان نبدء بالتفاصيل
وقال إن هذا القرار سيكون له أعمق الأثر في حوكمة قطاع البريد، وضبط سوقه وجذب الاستثمارات العالمية له من خلال الدور المنوط للهيئة بتنظيم قطاع البريد، بما يضمن العدل والمساواة والشفافية، واقتراح القواعد والأسس والشروط بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل".
و أعرب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن شكره للقيادة على ما توليه من اهتمامٍ، باعتماد كل ما من شأنه الارتقاء بمختلف قطاعات المملكة وأجهزتها، في سبيل تحقيق ما تصبو له من ريادةٍ للوطن وخدمة للمواطن.
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