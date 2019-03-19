شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير الجبير يستقبل سفيري طاجكستان و السودان والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، كلاً من: سفير جمهورية طاجكستان لدى المملكة ضراب الدين قاسمي، وسفير جمهورية السودان المعين لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق.

وجرى خلال الاستقبالين استعراض العلاقات الثنائية مع بلديهما، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبالين نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية المكلف مدير عام الإدارة الآسيوية فيصل العامودي.