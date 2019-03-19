كبير المذيعين بالتلفزيون يعلق لـ”المواطن” على تخريج الدفعة 21 من طلاب جامعة الملك خالد

2019-03-19

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أبدى كبير المذيعين بالتلفزيون السعودي سابقًا، عبدالعزيز بن فهد العيد، في تصريح إلى “متابعات الخليج 365” بمناسبة تخريج الدفعة 21 من طلاب جامعة الملك خالد في أبها، مساء أمس الاثنين، عن سعادته بتخريج مسيرة الخريجين أمامه ومنهم حملة البكالوريوس والدكتوراه والماجستير والحاصلون على مرتبتي الشرف الأولى والثانية.

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كما أبدى العيد سروره بعبارات التشجيع والتحية من راعي الحفل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ومن أهالي الدفعة 21 من الطلاب في المدرجات، مشددًا على أن هذا مبعث فخر لقيادة المملكة وشعبها، حيث جيل الشباب الذين نعدهم للمستقبل المضيء في ضوء رؤية 2030.