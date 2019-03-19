2019-03-19

11 ثانية تلخص مبادرة سند الزواج .. من يستفيد منها وما موقف المرفوضين؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر برنامج سند محمد بن سلمان مقطع فيديو يبين تفاصيل مبادرة سند الزواج، ومن تستهدف وموقف متابعات الخليج 365 في حالة الرفض.

وأوضح سند محمد بن سلمان، مساء اليوم الثلاثاء، أن سند الزواج لحديثي الزواج بشرط ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم، مشددًا على أن العطاء يتم لمرة واحدة وغير مسترد.

Advertisements

ولفت سند الزواج إلى أنه يتم التقديم إلكترونيًّا، وأن جميع المعلومات مربوطة مع الجهات المعنية والتحقيق يتم آليًّا بدون الحاجة إلى مستندات.

ومبادرة سند الزواج برنامج شخصي مستقل لا يتبع أي جهة حكومية أو مؤسسة خاصة، كما أنه لا يتعارض الدعم الخاص به مع دعم البرامج الأخرى.

ولفت سند الزواج إلى أن في حالة التقديم فيجب التأكد من تحديث المعلومات عند الجهات المعنية، وفي حالة الرفض مع تحديث المعلومات يمكن إعادة التقديم مرة أخرى.