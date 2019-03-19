إنفوجرافيك “المواطن” .. لهذه الأسباب حديقة الملك سلمان من أكبر حدائق المدن في العالم

2019-03-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط إنفوجرافيك “متابعات الخليج 365” الضوء على حديقة الملك سلمان، أكبر حدائق المدن في العالم، والتي تأتي على مساحة 13.4 مليون كيلو متر مربع.

وتقام حديقة الملك سلمان على أرض قاعدة الملك سلمان الجوية (مطار الرياض القديم)، حيث تشمل 800 ألف متر مربع مساحة منطقة الوادي وسط الحديقة، و400 ألف متر مربع مساحة مجمع ملكي للفنون، بالإضافة إلى 100 ألف متر مربع مساحة منطقة ألعاب ترفيهية.

وأيضًا تضم حديقة الملك سلمان 9.3 مليون متر مربع حدائق ومناطق خضراء، و850 ألف متر مربع مساحة ملعب الرويال جول، بالإضافة إلى 140 ألف متر مربع مساحة حديقة الألعاب المائية.

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كما تضم حديقة الملك سلمان مسار دائري للمشاة بطول 7.7 كيلو متر، ومجمعًا رياضيًّا على مساحة 50 ألف متر مربع، وأيضًا مركزًا للزوار على مساحة 80 ألف متر مربع.

وتحتوي حديقة الملك سلمان على مرافق سكنية ومكتبية وتجارية وفندقية ومسرح وطني بسعة 2500 مقعد و5 مسارح مغلقة متنوعة الأحجام، بالإضافة إلى مسرح خارجي يستوعب 8 آلاف مشاهد إلى جانب مجمع للسينمات يضم 3 قاعات، وأيضًا 7 متاحف متنوعة.

وأطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، 4 مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض، تبلغ تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال، وتشمل مشروع حديقة الملك سلمان ومشروع الرياض الخضراء ومشروع المسار الرياضي ومشروع الرياض آرت.