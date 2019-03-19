التويجري: مشروعات الرياض الأربعة الكبرى تحفز القطاع الخاص على الاستثمار

2019-03-19

متابعات الخليج 365 - واس

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، أن المشروعات الأربعة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين بمدينة الرياض بمبلغ 86 مليار ريال، تُعد احتفالًا كبيرًا لمدينة الرياض، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 تسعى إلى تطوير مدن المملكة لتصبح من أفضل المدن في العالم، مفيدًا أن هذه المشروعات تُعد طموحًا كبيرًا ليس من ناحية المعيشة للسكان من مواطنين أو مقيمين بل تحفز القطاع الخاص على الاستثمار، كما تمت بمواءمة كاملة مع الكثير من الجهات المعنية من هيئات ووزارات، بحيث أن تكون مدينة الرياض من أفضل المدن للإقامة والمعيشة.

Advertisements

وقال معاليه في تصريح صحفي: إن حديقة الملك سلمان التي ستقام على مساحة كبيرة جدًّا في مدينة الرياض تعطي بعدًا بيئيًّا أفضل للمدينة، فيما ستوفر فرصًا استثمارية كبيرة جدًّا للقطاع الخاص، حيث تحتوي على تنوع كبير في مجال الفنون والمتاحف والآثار ومسارات المشي.

وأشار معالي وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن هذه المشروعات الأربعة تعدّ من أفضل المشروعات التي تنمي الناتج المحلي وتحسّن ميزان المدفوعات، كما تجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، مهنئًا القيادة الرشيدة وأهالي الرياض على هذه المشروعات الجبارة، واصفًا المستقبل القادم بالأفضل بمشيئة الله.