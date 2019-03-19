صور.. الفيصل يفتتح مهرجان الزهور في مزدلفة

2019-03-19

متابعات الخليج 365_عبدالرحمن المحمادي_مكة

افتتح صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم مهرجان الزهور الاجتماعي الترفيهي الأول بمنطقة مزدلفة – بمكة المكرمة وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، والذي تنظمه أمانة العاصمة المقدسة خلال الفترة ١٢-١٦ من شهر رجب الجاري بالتزامن مع أسبوع الشجرة .



ويشتمل المهرجان على مسطحات خضراء وسجادة كبيرة للزهور تم تجهيزها وتشكيلها بطابع هندسي ونقوش إسلامية من الزهور الشتوية والصيفية المختلفة ذات الألوان الزاهية، بإجمالي يتجاوز المليون زهرة.

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ويحتوي المهرجان على فعاليات ترفيهية توعوية متنوعة موجهة للأطفال ومسابقات على المسرح التفاعلي، وركن خاص للأسر المنتجة ورواد الأعمال حيث وفرت الأمانة أماكن لهم لعرض منتجاتهم وحرفهم اليدوية إضافة إلى تخصيص مناطق لبيع الوجبات الغذائية وعربات الطعام المتحركة، وركن خاص بالفن التشكيلي بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين السعوديين، ومرافق خدمية متنوعة.



وقد قامت الأمانة بتجهيز موقع المهرجان وتسخير كافة الإمكانيات والخدمات اللازمة لاستقبال الزوار خلال فترة إقامته، كما قامت الأمانة بدعوة العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية للمشاركة في المهرجان وإظهار كافة خدماتهم المقدمة للزوار من خلال تخصيص أركان لهم.