صور.. أمير جازان يرعى حفل تخريج أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة

2019-03-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان إن جامعة جازان رائدة التميز وصانعة الإنجازات، مؤكدا أن منطقة جازان منبع رئيسي للكفاءات العلمية والعملية.

وأشار إلى أن خريجي الجامعة سيكون لهم الدور البارز في المساهمة في التنمية الوطنية من خلال تخصصاتهم العلمية النوعية وتحقيق رؤية المملكة 2030، متمنيا التوفيق لأبنائه الخريجين والخريجات في حياتهم العملية.

جاء ذلك خلال رعايته حفل تخريج الدفعة الـ14 من طلاب الجامعة، وفي وسط أجواء من البهجة المتوّجة بالإنجاز والفرح المكتسي بلون النجاح انطلقت مسيرة طلاب الدفعة الرابعة عشرة من خريجي جامعة جازان لهذا العام 1439/1440هـ برعاية وتشريف من سموه الكريم بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكلاء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وضيوف الجامعة وأولياء الأمور، مساء أمس على المدرج المفتوح بالمدينة الجامعية.



وبدأ الحفل الذي قدّمه المشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام موسى بن يحيى محرق بالسلام الملكي، وبعيون من الفرح والسرور شاهد أولياء أمور الطلاب وجميع الحضور انطلاق مسيرة الخريجين بجميع كليات الجامعة لهذا العام حاملين الطموح للمشاركة في تنمية هذا الوطن ومتوشحين العزيمة لبذل جهدهم في دعم رؤيته الوطنية.

وألقى مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني كلمة أكد فيها أن الإنجاز الذي حققته الجامعة بحصولها على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي وهو إنجاز يدفع منسوبي الجامعة إلى مواصلة رسالتهم العلمية والإنسانية بثقة وأمل وطموح، مؤكداً على أن المنجزات التي تحققت بفضل من الله ثم بمتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومن معالي وزير التعليم، شاكراً لسمو أمير المنطقة حضوره ودعمه المتواصل للجامعة.

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وأشار إلى أن جامعة جازان تحتضن 60 ألف طالب وطالبة يدرسون في 26 كلية وعمادة ومعهد في 68 تخصصا علميا و32 برنامجاً للدراسات العليا، ومباركاً لطلاب الجامعة الخريجين قطف ثمرة جهدهم، مبدياً فخر الوطن بهم، مؤكداً أنه قد جاء دورهم لرد الجميل للوطن والقيادة من خلال المسؤوليات التي ستوكل إليهم.

وفي ختام كلمته أعلن مدير الجامعة عن تخريج 10184 خريجاً وخريجة منهم 115 خريجاً وخريجة يمثلون 10 جنسيات هي “اليمن، سوريا، فلسطين، مصر، إرتيريا، جيبوتي، بنجلاديش، الأردن، إندونيسيا، الهند، إثيوبيا، ليبيا، والولايات المتحدة الأمريكية”، آملاً أن يكونوا سفراء سلام لجامعة جازان وللمملكة العربية السعودية وسواعد بناء في أوطانهم.



ثم ألقى الخريج عبدالرحمن الخالدي من كلية إدارة الأعمال كلمة الخريجين لهذا العام، بعد ذلك أدى الخريجون القسم العام الذي تلاه عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى الحكمي، وأقسموا خلاله على المحافظة على قيم دينهم، وأن يعملوا بإخلاص وأمانة لخدمة وطنهم، وأن يلتزموا بأخلاقيات المهنة.



إثر ذلك دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز المدرج المفتوح بالمدينة الجامعية الذي يعد من أضخم المسارح المفتوحة على مستوى المملكة، حيث أشرفت إدارة المشاريع بالجامعة على إنشائه وتنفيذه، ويتسع لأكثر من 10 آلاف شخص، ويقع بين برج الإدارة العليا والبحيرة الصناعية.



وشاهد الحضور بعد ذلك أوبريتا بعنوان: “وطني أولاً” كتب كلماته كل من الشعراء: أحمد عطيف، وشقراء المدخلية، وموسى محرق، ولحنه الموسيقار السعودي ناصر الصالح وأداه الطلاب محمد فقيهي وعبدالله قصيري وحمزة غاشم، وأخرجه مسرحياً سالم باحميش.