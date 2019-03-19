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2019-03-19 فيديو.. بطول 135كم وبـ8 مكونات رئيسية.. المسار الرياضي يربط شرق العاصمة بغربها متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements بطول 135 كيلو متراً ، مخترقا مدينة الرياض، يمتد مشروع المسار الرياضي الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين اليوم ليربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقه.

يتكون المسار الرياضي، من ٨ مكونات رئيسية تتوزع بين أجزائه المختلفة لتنقل تجربة من الرياضة والترفيه لا حدود لها في قلب العاصمة الرياض.









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