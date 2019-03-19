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رئيس قسم الجهاز الهضمي بمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف خفايا حرب شركات الأدوية على حساب المريض

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جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشف الدكتور محمد القويز، رئيس قسم الجهاز الهضمي بمستشفى الملك فيصل التخصصي، أن شركات الأدوية تمارس ضغوطا كبيرة على المستشفيات والأطباء لترويج علاج دون غيره.

وقال القويز، خلال استضافته في روتانا خليجية، أن هناك حربا بين شركات الأدوية لتحقيق الأرباح حتى لو على حساب المريض، وذلك له أثر في علاجات معينة مثل فيروس بي، وفيروس سي، عن طريق الضغط غير المباشر بتوصيات معينة للمستشفيات.

وأضاف أن هناك علاجات معينة تضغط بها شركات الأدوية لصالحها وهذا دورنا في إيجاد البدائل وتكون مبنية على علم ودراسة، لكن هناك علاجا معينا مثلا يستخدم في علاج الفيروس، ونتائجه كبيرة بعد استخدام جرعة واحدة، فلا يكون له بديل.

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