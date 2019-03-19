جدة - عمرو شويل الخليج 365 - عبدالله العازمي

جددت الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم تأكيداتها بتحديد مهام ومسؤوليات حراس وحارسات الأمن في المدارس وذلك بإيكالها للأشخاص المتخصصين الذين تم تدريبهم بشكل جيد على مهام محددة تتعلق بتحقيق السلامة ونشر وسائل الأمن داخل محيط المدرسة، وبما يسهم في تفرغ قادة وقائدات المدارس لمهامهم الأصلية .

جاء ذلك ضمن مبادرة مشروع الحراسات الأمنية في المدارس، الذي أطلقته وزارة التعليم بتوجيه ومتابعة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ومعالي نائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي بهدف تحسين وسائل السلامة في المباني المدرسية، ورفع مستوى التأهب وخطط الاستعداد والإخلاء عند حدوث أي طارئ.

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ودعت الإدارة العامة للأمن والسلامة في هذا الصدد قادة وقائدات المدارس لتفعيل الأدلة المنظمة لأعمال حراس وحارسات المدارس المبلغة للإدارات التعليمية، وعدم تكليفهم بمهام ثانوية ليس لها علاقة أو ارتباط بمهام عملهم الرئيس .

وحددت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم (12) مهمة تختص بعمل حراس وحارسات الأمن في المدارس منها التحقق من هوية الزائرات، وأولياء الأمور عند استلام الطلاب والطالبات أثناء الدوام الرسمي وتوثيق ذلك في السجل الخاص، والقيام بالمهام الأمنية في صالة الاستقبال ( إن وجدت) ، وإبلاغ قائد وقائدة المدرسة عند الاشتباه بأي مصدر خطر في المدرسة، بالإضافة إلى معرفتهما بمكونات المبنى ومداخل المدرسة ومخارج الطوارئ والمعدات والأجهزة المعينة على تحقق السلامة داخل المبنى التعليمي، والإبلاغ الفوري عن المخالفات التي تتعلق بالسلامة، ومباشرة الحوادث والمخالفات الأمنية وذلك بإبلاغ قيادة المدرسة، والتأكد من خلو المبنى المدرسي من منسوبي أو منسوبات المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، وإطفاء جميع مصادر الطاقة والمياه .

ودعت الإدارة قائدات المدارس لعدم تكليف حارسة المدرسة بمهام أخرى لا علاقة لها بالأمن وتحقيق السلامة المدرسية مما قد يعيق أو يؤخر تنفيذ مهامها الرئيسية، مشيرة في نفس الوقت إلى (6) خطوات إجرائية يجب على حارسة المدرسة القيام بها في الحالات الطارئة ومنها تشغيل أجهزة الإنذار، والتحقق من أغلاق محابس الغاز وفصل التيار الكهربائي، وإبلاغ المسؤول المباشر، وإرشاد منسوبات المدرسة لمخارج الطوارئ والإشراف على إخراجهم نحو نقطة التجمع المخصصة وذلك بالتعاون مع لجنة السلامة والطوارئ، وتقديم الدعم بالإسعافات الأولية بالتعاون مع منسقة الأمن والسلامة في المدرسة والمرشدة الطلابية .

وتضمنت التعليمات عدداً من المهام المناطة بحراس الأمن في مدارس البنين كالقيام بمباشرة أعمالهم قبل حضور منسوبي المدرس وفتح وإغلاق باب المدرسة بعد التأكد من خلو المدرسة من الموظفين والطلاب، وتنظيم حركة السير أمام المدخل الرئيس للمنشأة التعليمية، ومتابعة عمال النظافة والصيانة في أداء أعمالهم، ومباشرة الحوادث والمخالفات التي تحدث داخل المبنى وإبلاغ إدارة المدرسة، إضافة إلى المهام الواجب القيام بها في حال وقوع حادث أو حريق أثناء فترة الدوام الرسمي كتشغيل أجهزة الإنذار، والتحقق من إغلاق مصادر الخطر كالغاز والكهرباء، والإبلاغ الفوري بالحادث، وإرشاد منسوبي المدرسة لأقرب المخارج ونقاط التجمع، والتواجد مع فرق الإنقاذ حتى إنتهاء الحالة الطارئة .

يذكر أن وزارة التعليم أعلنت مؤخراً عن توفر 5 آلاف وظيفة للجنسين للعمل في حراسات مدارس البنين والبنات بمختلف مناطق المملكة مستفيدة من خبرات إدارات التعليم في المناطق والشركات المشغلة، وكذلك شركة تطوير للمباني حيث تم إجراء التدريب الميداني لهم، وتوجيههم للمدارس المحتاجة.