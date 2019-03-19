الأرصاد: هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة غدا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الأربعاء الموافق 2019/03/20 في المملكة.

وقال إن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على “نجران، عسير، الباحة، حفر الباطن، القصيم، الأجزاء الجنوبية للرياض، الأجزاء الشرقية لمكة المكرمة، الأجزاء الشرقية للمدينة المنورة”.

وشملت التوقعات، أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض، نجران، شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.