الان تتابع خبير طقس: دخول موسم الحميمين «بياع الخبل عباته».. الخميس المقبل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- محمد السويهري:

أكد الباحث والخبير في علوم الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني أن يوم الخميس المقبل الموافق 21 مارس سوف يشهد بداية موسم الحميمين ونجومه (سعد الأخبية والمقدم ) ويعتبر ثاني منازل فصل الربيع حيث الانقلاب الربيعي حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء ويتساوى الليل والنهار ثم يأخذ النهار بالزيادة على حساب الليل وعدد أيامه 26 يوماً.

وقال في حديثه لــ”الخليج 365” أن الانقلاب الربيعي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وفيه تتعامد الشمس فيه على خط الاستواء بحيث تعبر فيها الشمس ظاهريا خط الاستواء منتقلة من النصف الجنوبي إلى النصف الشمالي بحيث تكون أشعة الشمس عمودية على منطقة الاستواء وهي فترة انتقالية تأخذنا بالتدريج من فصل الشتاء إلى فصل الصيف.

وقال: تشتهر هذه الفترة بالتقلبات الجوية السريعة بسبب تدافع الكتل الهوائية ما بين باردة وحارة رطبة تكون سبباً في تشكل السحب بعضها رعدي ممطر، وتكثر فيه الرياح المتغيرة الاتجاه المثيرة للأتربة والمسببة لتطاير الغبار.

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وفي فترة الانقلاب الربيعي تكون فيه “موسم المراويح” أو “الروايح” أو السريات وهي سحب رعدية ممطرة، وأحياناً وأحيانا تكون من السحب العملاقة الكاسرة وهي من النوع الخطرة التي تشتهر بعلو ارتفاعها وكثافة برقها وغزرة مطرها، وشدة بردها ورياحها.

ويمكن تقسيم مناخ فصل الربيع إلى ثلاث مناخات أوله فصل الربيع يأخذ من خصائص الشتاء من ناحية البرودة ليلاً ومعتدل نهارا وسطه يصبح الليل لطيفا ويميل للحرارة نهاراً، فيما تكون أجواء آخر الربيع معتدلة ليلاً وحارة نهارا.

وتبذر فيه جميع البذور الصيفية والبرسيم وتغرس النخل ويكثر تلقيحه وتخرج فيه الحيات والعقارب والهوام من جحورها وتهاجر فيه الوز الربيعي.

وقال الحصيني خلال حديثه مع “الخليج 365” : أحيانا يأتي فيه قرصات برد وهي قليلة خاصة في بدايته وهو ما يسمى عند العامة “بياع الخبل عباته” وكما يقولون الأولين (ياربنا ياكريم اكفنا برد الحميم) وهو كناية عن أن عودة البرد أمر وارد وينقلب الجو ويرجع البرد عليهم وأن ذلك قليل لذا تكثر أمراض الحساسية والأنفلونزا بسبب تقلبات الجو والله أعلم.