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الان تتابع الفيصل يفتتح مهرجان الزهور في مكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 -مكة -حجب العصيمي
افتتح صاحب السمو الملكي، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم، مهرجان الزهور الإجتماعي الترفيهي الأول بمنطقة مزدلفة – بمكة المكرمة وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، والذي تنظمة أمانة العاصمة المقدسة خلال الفترة ١٢-١٦ من شهر رجب الجاري بالتزامن مع اسبوع الشجرة .
ويشتمل المهرجان على مسطحات خضراء و سجادة كبيرة للزهور تم تجهيزها و تشكيلها بطابع هندسي ونقوش إسلامية من الزهور الشتوية و الصيفية المختلفة ذات الألوان الزاهية ، بإجمالي يتجاوز المليون زهرة .
ويحتوي المهرجان على فعاليات ترفيهية توعوية متنوعة موجهه للأطفال و مسابقات على المسرح التفاعلي ، وركن خاص للأسر المنتجة ورواد الأعمال حيث وفرت الامانة أماكن لهم لعرض منتجاتهم و حرفهم اليدوية اضافة الى تخصيص مناطق لبيع الوجبات الغذائية وعربات الطعام المتحركة ، و ركن خاص بالفن التشكيلي بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين السعوديين ، ومرافق خدمية متنوعة .
وقد قامت الأمانة بتجهيز موقع المهرجان وتسخير كافة الإمكانيات والخدمات اللازمة لإستقبال الزوار خلال فترة إقامته ، كما قامت الأمانة بدعوة العديد من الجهات الحكومية و المؤسسات الأهلية للمشاركة في المهرجان و إظهار كافة خدماتهم المقدمة للزوار من خلال تخصيص أركان لهم .
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