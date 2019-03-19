قرض زواج بنك التنمية الاجتماعية 1440 | طريقة تقديم طلب قرض الزواج بنك التسليف والادخار

قرض زواج بنك التنمية الاجتماعية 1440، يقدمه بنك التنمية الاجتماعية لمساعدة الشباب السعودي المقبل على الزواج، ومن المعروف أن هذا القرض يصل إلى ستون ألف ريال سعودي وذلك دون أي فائدة للبنك، ويعتبر قرض الزواج من القروض النشطة التي يقدمها بنك التسليف، ويجب على الشباب الحصول على هذا القرض لمساعدته في تكاليف الزواج.

قرض زواج بنك التنمية الاجتماعية

وجدير ذكره أن بنك التسليف والادخار قام منذ فترة بتعديل إجراءات الحصول على قروض الزواج والأسرة والترميم والقروض الاجتماعية الأخري، مما صعب على الكثير من المواطنين السعوديين الحصول عليه، ومن خلال موقعنا سوف نشرح لكم طريقة التقديم على قرض الزواج من بنك التسليف.

رابط وطريقة الحصول على قرض زواج بنك التنمية الاجتماعية

يمكن الحصول علي قرض الزواج من بنك التسليف من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية .

. قم بكتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد شرط أن يكون بالهجري.

بعد كتابة البيانات في صفحة تسجيل حساب جديد سوف يتم توجيهك لصفحة تعبئة بيانات الدخول لحساب بنك التسليف ورقم الهاتف.

سيظهر لك بعض البيانات كالاسم الأول واسم الأب ورقم الهوية ومكان أصدار الهوية وغير ذلك.

قم بكتابة رقم الجوال وكلمة المرور وتأكيد كلمة المرور وتحديد علامة صح على الإقرار.

اضغط على احفظ.

سيتم توجيهك للخطوة التالية وهي كتابة رقم التفعيل الذي تم إرساله على رقم جوالك.

قم بإدخال رمز التفعيل والضغط على حفظ.

سيتم توجيهك لطلبات القروض.

قم باختيار طلب قرض الزواج بنك التسليف.

بعد ذلك سيتم توجيهك لخطوة التقديم على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية ( الرئيسية > إضافة طلب جديد > طلب للحصول على قرض جديد ).

سوف تنتقل إلى الخطوة التالية وهي إختيار القرض المطلوب تقوم باختيار القروض الاجتماعية.

اختار قرض الزواج.

سوف تنتقل إلى صفحة الإقرار والتعهد على تقديم الطلب.

تقوم بالإشارة على التعهد و اختيار الفرع المراد إرسال المستندات له، ومن ثم الضغط على موافق

سوف تنتقل إلى خطوة تعبئة بيانات طلب قرض زواج بنك التنمية الاجتماعية.

Advertisements

بعد الانتهاء من البيانات المطلوبة، كما في الصور المذكورة أعلاه، سوف تتلقي موعد بريد يرسله لك بنك التنمية الاجتماعية لإرسال مستنداتك عبر البريد السعودي إلى بنك التسليف، يذكر أن صلاحية موعد البريد هو 90 يوم، والتي يمكنك إرسالها في غضون 90 يوما فقط.

وبهذه الخطوات قد تكون أتممت تقديم طلب قرض الزواج بنجاح.