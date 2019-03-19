شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الأحساء تصدر أول رخصة مرتبطة مع «الإسكان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الأحساء)

أصدرت أمانة الأحساء، أول رخصة بناء إلكترونية مرتبطة مع وزارة الإسكان، بعد أن ارتبطت مع مركز خدمات المطورين «إتمام» كأول جهة حكومية، من منطلق تحسين بيئة الأعمال وتكامل الجهود وتظافرها بين جميع القطاعات المعنية في القطاع الحكومي والخاص.

وأكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن هذا الارتباط يُمثل جزءاً من أولويات الأمانة الرامية إلى تسهيل جميع الإجراءات في التعاملات الإلكترونية للمستفيدين ورفع مستوى الرضا لديهم، وتعزيز التكاملية الخدماتية بين القطاعات الحكومية والإسهام في توفير الوقت والجهد وسرعة الإجراء للمعاملات.

وأشار الملحم، إلى أن الأمانة تقدمت بمقترح من شأنه أن يسهم في إنسيابية الإجراءات وسهولتها ويخدم الوزارة للربط مع جميع الأمانات في هذا البرنامج، والمتمثل في قيام المطور العقاري بالدخول على بوابة إتمام وطلب ترخيص بناء عن طريق اختيار المكتب الهندسي المعتمد وإرسال البيانات الأساسية للمكتب وبالطبع لدى الأمانات البرنامج الداخلي الذي تتعامل مع المكاتب الهندسية من خلاله وقيامهم بجميع الإجراءات من داخل نظام الأمانة، وبالتالي سيُسهم ذلك في خدمة وزارة الإسكان من حيث إنه لا يكون من آلية الإجراءات داخل كل الأمانات لتسهل عملية تعميم الخدمة والعمل بشكل أسرع.

وأضاف أنه اتفق مع وزارة الإسكان على تسهيل إصدار التراخيص وسرعتها وأن يعتمد فقط على المخططات المعمارية وتصدر التراخيص مباشرة من الأمانة عن طريق إدارة ضبط التنمية والاعتماد النهائي من الأمين.