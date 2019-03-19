القاهرة: السجن لـ40 متهماً بالإتجار بالبشر

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جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة) قالت مصادر قضائية مصرية، أن محكمة الجنايات في محافظة الجيزة المجاورة للعاصمة القاهرة عاقبت اليوم (الثلاثاء) 40 متهماً بالسجن بين ثلاثة أعوام و16 عاماً في قضية اتجار بالبشر وتهريب مهاجرين.

قالت مصادر قضائية مصرية، أن محكمة الجنايات في محافظة الجيزة المجاورة للعاصمة القاهرة عاقبت اليوم (الثلاثاء) 40 متهماً بالسجن بين ثلاثة أعوام و16 عاماً في قضية اتجار بالبشر وتهريب مهاجرين.

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