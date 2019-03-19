شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مهمة لحراس وحارسات المدارس..ومنع تكليفهم بأعمال «ثانوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)@_aalghamdi

حددت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم (12) مهمة لحراس وحارسات الأمن وذلك ضمن مبادرة مشروع الحراسات الأمنية بالمدارس، الذي أطلقته الوزارة بهدف تحسين وسائل السلامة في المباني المدرسية، ورفع مستوى التأهب وخطط الاستعداد والإخلاء عند حدوث أي طارئ.

وجددت الإدارة تأكيداتها بتحديد مهام ومسؤوليات حراس وحارسات الأمن بإيكالها للأشخاص المتخصصين الذين تم تدريبهم على مهام محددة تتعلق بتحقيق السلامة ونشر وسائل الأمن داخل المدرسة وبما يسهم في تفرغ قادة وقائدات المدارس لمهامهم الأصلية. وحثت الإدارة قادة وقائدات المدارس لتفعيل الأدلة المنظمة لأعمال الحراس والحارسات و المبلغة للإدارات التعليمية، وعدم تكليفهم بمهام ثانوية لا لها علاقة أو ارتباط بمهام عملهم الرئيسي.

وتشمل المهام الـ (12) التحقق من هوية الزائرات وأولياء الأمور عند استلام الطلاب والطالبات أثناء الدوام الرسمي وتوثيق ذلك، القيام بالمهام الأمنية في صالة الاستقبال وإبلاغ قائد وقائدة المدرسة عند الاشتباه بأي مصدر خطر، والتعرف على مكونات المبنى ومداخل المدرسة ومخارج الطوارئ والمعدات والأجهزة المعينة على تحقق السلامة، الإبلاغ الفوري عن المخالفات المتعلقة بالسلامة، مباشرة الحوادث والمخالفات الأمنية، والتأكد من خلو المبنى من منسوبي أو منسوبات المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي. ومن مهمات الحراس والحارسات إطفاء جميع مصادر الطاقة والمياه.

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وطلبت إدارة الأمن والسلامة من قائدات المدارس عدم تكليف حارسة المدرسة بمهام أخرى لا علاقة لها بالأمن والسلامة ما قد يعيق أو يؤخر تنفيذ مهامها الرئيسية، وأوصت الإدارة بـ (6) خطوات إجرائية يجب على حارسة المدرسة القيام بها في الحالات الطارئة منها تشغيل أجهزة الإنذار، التحقق من إغلاق محابس الغاز وفصل التيار الكهربائي وإبلاغ المسؤول المباشر، إرشاد منسوبات المدرسة لمخارج الطوارئ والإشراف على إخراجهن نحو نقطة التجمع بالتعاون مع لجنة السلامة والطوارئ، وتقديم الدعم بالإسعافات الأولية بالتعاون مع منسقة الأمن والسلامة في المدرسة ومرشدة الطالبات.

كما تضمنت التعليمات عدداً من المهام المناطة بحراس الأمن في مدارس البنين منها مباشرة أعمالهم قبل حضور منسوبي المدرسة وفتح وإغلاق باب المدرسة بعد التأكد من خلو المدرسة، تنظيم حركة السير أمام المدخل الرئيسي للمنشأة التعليمية، متابعة عمال النظافة والصيانة في أداء أعمالهم، مباشرة الحوادث والمخالفات التي تحدث داخل المبنى، بالإضافة إلى المهام الواجب القيام بها في حال وقوع حادث أو حريق أثناء الدوام الرسمي كتشغيل أجهزة الإنذار، والتحقق من إغلاق مصادر الخطر كالغاز والكهرباء، الإبلاغ الفوري بالحادث، وإرشاد منسوبي المدرسة لأقرب المخارج ونقاط التجمع، والوجود مع فرق الإنقاذ حتى انتهاء الحالة الطارئة.

يشار إلى أن وزارة التعليم أعلنت أخيرا عن توافر 5 آلاف وظيفة للجنسين للعمل في حراسات مدارس البنين والبنات بمختلف مناطق المملكة.