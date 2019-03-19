شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة ولي العهد.. «الشؤون الاقتصادية» يبحث الإستراتيجية الوطنية للثقافة «المحدثة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة، ومنها العرض المقدم من وزارة الثقافة في شأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للثقافة (المحدّثة)، وذلك في ضوء ما أبدي حيالها من نقاش حيال اجتماع المجلس بتاريخ 1440/6/26.

واطلع المجلس على الوضع الحالي لقطاع الثقافة والهوية الوطنية، وحوكمة الجهات والقطاعات الفرعية، ومحفظة المبادرات الثقافية، إضافة إلى الدعم المطلوب لإنجازها.