«سلمان للإغاثة» يواصل الدورات المهنية لمعيلات الأسر في مديرية الغيل بالجوف

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدورات المهنية لـ100 معيلة من معيلات الأسر في مديرية الغيل بمحافظة الجوف. واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدورات المهنية لـ100 معيلة من معيلات الأسر في مديرية الغيل بمحافظة الجوف. وشملت مجالات التدريب صناعة المعجنات والحلويات، وفن الخياطة والتفصيل، والمزينة الماهرة «الكوافيرة»، والبخور والعطور، و نقش الحناء، والإسعافات الأولية. وتعد هذه الدورات من ضمن البرامج التدريبية بقطاع التدريب والتأهيل المهني بمشروع تحسين سبل العيش في اليمن. وتتلقى المشاركات في الدورات مهارات ومعلومات نظرية وتطبيقية في مضامين الدورات التدريبية بما يمكنهن من الاستفادة من مخرجاتها في تحسين مستواهن المعيشي. Advertisements صور صور صور صور صور



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