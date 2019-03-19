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فريق مركز الملك سلمان يتفقد مشروع تحسين سبل العيش في لحج وعدن

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أنشطة مشروع تحسين سبل العيش في محافظتي لحج وعدن.

واطلع الفريق على الأنشطة والدورات المستمرة ضمن قطاع معيلات الأسر وتمكين الشباب التي تتمثل في دورات صيانة الجوالات لمعيلات الأسر والتمديدات الكهربائية.

واستمع فريق المركز إلى الشكاوى والمقترحات والملاحظات والانطباعات المطروحة من قبل المتدربين، معبرًا عن ارتياحه من الاستفادة التي حصل عليها المتدربون، مشيرًا إلى أن هذه الملاحظات والمقترحات ستحسن من أداء المشروع وستعطي تغذية راجعة للتفكير الجاد باستمرارية مثل هذه المشاريع ذات الأثر المستدام.

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وأوضح مدير مشروع تحسين سبل العيش باليمن المهندس هادي باجبير أن هذا المشروع التنموي المستدام هو الأول من نوعه في اليمن الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة، معربًا عن حرص فريق العمل لهذا المشروع على صنع قصص نجاح فريدة وإحداث أثر مستدام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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