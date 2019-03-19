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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 200 سلة غذائية في مديرية الحزم بالجوف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجوف)وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الاثنين) 200 سلة غذائية، تزن 14 طناً و800 كيلو غراماً في مخيمات النزوح بمديرية الحزم في محافظة الجوف، يستفيد منها 1200 فرد.
ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.
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