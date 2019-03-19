شكرا لقرائتكم خبر عن الفضلي: مشاريع الرياض الكبرى ستدعم البيئة وستنمي الغطاء النباتي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، أن مشاريع الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم (الثلاثاء) ستسهم بشكل كبير في دعم البيئة في الرياض والمملكة عموماً وتوجهات الوزارة التي تهدف إلى تنمية الغطاء النباتي.

وكشف الفضلي أن مشاريع الرياض الكبرى ستزيد المساحات الخضراء في الرياض من 91 كيلومترا مربعا إلى 541 كيلومترا مربعا في عام 2030، وسترفع نصيب الفرد من 1.7 متر مربع إلى 28 مترا مربعا.

وتقدم الوزير الفضلي بالشكر الجزيل إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إطلاقه المشاريع، مبينا أنها تتزامن مع أسبوع البيئة الذي سينطلق يوم الخميس القادم.