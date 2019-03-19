الجبير يستقبل سفيري طاجيكستان والسودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، كلا من: سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة ضراب الدين قاسمي، وسفير جمهورية السودان المعين لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق.
وجرى خلال الاستقبالين استعراض العلاقات الثنائية مع بلديهما، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبالين نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية المكلف مدير عام الإدارة الآسيوية فيصل العامودي.
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